Na závěr zazpívaly žákyně studující zpěv na ZUŠ T. G. Masaryka – Sofie Hertelová píseň Don‘t know why od Norah Jones a Arianna Salvequartová píseň O šípkových růžích od Heleny Vondráčkové.

„Jan Amos Komenský věděl, že vzdělávání nikdy nekončí a je neustálé. Tato pravda se v posledních měsících projevila více než kdy jindy. Rodiče byli postaveni do role učitelů a díky domácí výuce si uvědomili náročnost učitelské profese a byli překvapeni, co vše musí učitel zvládat,“ ocenil práci kantorů Milan Märc, náměstek primátora pro školství.

V 11 hodin nejdříve náměstek primátora Milan Märc uvítal do jejich funkcí začínající učitele a zároveň se rozloučil s těmi, kteří po letech obětavé pedagogické práce odcházejí do důchodu, a následně v odpoledních hodinách proběhl slavnostní akt udílení plaket Jana Amose Komenského za mimořádnou pedagogickou činnost. Při něm bylo oceněno 21 pedagogů z chomutovských mateřských, základních i středních škol.

