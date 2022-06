V úterý 7. června se v atriu Chomutovské knihovny představí Rytíři. Loutkoví hrdinové divadla Toy Machine tam od 16 hodin prožijí dobrodružství plné napětí a humoru. Příběh inspirovaný Legendou o sv. Jiřím zaujme i ty nejmladší diváky a pobaví jejich doprovod.

Následující den, ve středu 8. června, zavítá do atria jezuitského areálu přední český překladatel Shakespearova díla profesor Martin Hilský. Setkání nazvané Tak trochu sváteční shakespearovská pošta přiblíží od 17 hodin Shakespearovy Sonety o lásce, smrti a čase v kontextu anglické a evropské renesance.

Ve čtvrtek 9. června bude od 10 hodin atrium patřit Kejklíři Vojtovi, který do Chomutova přiveze pohádkovou komedii vycházející z tradice jarmarečních divadelníků. Pohádka Kouzelná kulička, aneb jak Vojta k šikovnosti přišel v sobě spojuje loutkoherectví s činohrou, artistickými a kejklířskými prvky a živou hudbou.

Ústředním programem Otevřena bude hudebně-performanční víkend v městském parku 10. a 11. června. Páteční večer zahájí za DJským pultem v 19.30 hodin Tea Jay Ivo neboli Ivo Pospíšil, jedna z nejvýznamnějších postav českého předrevolučního undergroundu spjatá se skupinami The Plastic People of the Universe či Garáž. Poté zahrají Tribe Territory, live jam band projekt v současnosti zaměřený především na akusticko-elektronickou world music, a od 21:30 uvedou Blackout Paradox svou tanečně akrobatickou show Shamaniac, představení volně inspirované šamanismem a mystikou nabízející jedinečný vizuální zážitek.

Sobotní program začne ve 14 hodin loutkovým divadlem Před branou a jeho pohádkou O třech čunících. Ve 14:45 vystoupí litvínovský písničkář a kytarista Xavier Baumaxa, který svůj styl definuje jako akustický crossover. Následovat bude alternativní post-rocková produkce ústecké skupiny Nauzea Orchestra, punková avantgarda v podání Už jsme doma a hudebně taneční show techno-popové Josefiny Dusk. Večer zakončí Skyline, uznávaná pražská kapela balancující na hraně elektroniky, breakbeatu a popu, jež letos slaví 25 let svého působení.

Závěr festivalu proběhne v punk-rockovém stylu na Hřebíkárně. V sobotu 17. června tam od 15.30 hodin zahrají formace Totální nasazení, E!E, Znouzectnost, Volant a Dilema in Cinema.

Ludmila Kameníková - Chomutovská knihovna