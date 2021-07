Hospoda dokončená, personál připravený, jen roztočit pípy… Opatření proti šíření koronaviru zdržela otevření nového Bernard Pubu v chomutovském rekreačním centru Hřebíkárna o půl roku.

„Majitel areálu Hřebíkárna je fanouškem našeho piva, srdcař. O otevření Bernard Pubu jsme se bavili už před dvěma lety, loni v létě v době uvolněných protiepidemických opatření se začalo na nové hospodě pracovat, kolem Vánoc bylo hotovo. To jsme netušili, že naplno otevřeme až za další půlrok,“ má hořké vzpomínky na uplynulé měsíce obchodní ředitel Rodinného pivovaru Bernard Zdeněk Šípek.

„Nebylo nám moc veselo. V Hřebíkárně nám stál všechen byznys, přitom bylo nutné dotáhnout a zaplatit vznikající hospodu. Teď už jsou vyhlídky trochu jasnější. Doufám, že se zase nezatáhne,“ říká provozovatel nové a konečně otevřené hospody Ladislav Červený s tím, že zkušební provoz probíhal nestandardně při prodeji z výdejního okénka.

Nová hospoda nabízí pět druhů čepovaného piva, součástí je tzv. Rotující pípa, na které se průběžně mění nabídka speciálů humpoleckého pivovaru. Širokou nabídku piv doplňuje kvalitní kuchyně. „Je to značková restaurace, kde pivo čepuje a podává zaškolený a zkušený personál. Kvalitu provozovatel pravidelně konzultuje se zástupcem pivovaru. Je možné zde ochutnat pivo nepasterované, nefiltrované i kvasnicové,“ představuje fungování podniku Zdeněk Šípek.

Bernard Pub v Hřebíkárně je desátý franšízový podnik Rodinného pivovaru Bernard. Franšízové podniky Bernard spojuje značka piva, vzhled a kvalita sortimentu, ale dva stejné provozy nenajdete. „Je to franšíza, která nabízí originalitu. Vždy poznáte, že jste v Bernardu, ale jinak vypadá naše hospoda v moderním objektu a jinak v prvorepublikové vile. V žádném z našich podniků nejsou stejné jídelní lístky, nediktujeme centrálně, co vařit a od koho nakupovat suroviny. Třeba náš bar v Olomouci odebírá maso na gril od řezníka v ulici. To je v „tvrdých“ franšízách nemyslitelné,“ dodává Zdeněk Šípek.

Aktuálně jsou otevřeny dva Bernard Bary orientované především na nápoje a osm Bernard Pubů s kuchyní, z toho jeden je na Slovensku. Další informace najdete na www.bernardpub.cz

Radek Tulis - tiskový mluvčí Rodinného pivovaru Bernard