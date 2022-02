Zájemci po registraci obdrží Ledovou kartu, díky níž získají volný či zvýhodněný vstup do mnohých památek a institucí. Chomutovská knihovna zpřístupní držitelům ledových karet zdarma od 10 do 15 hodin kostel sv. Ignáce a městskou věž.

Ve čtvrtek 10. února bude v galerii Lurago v 17 hodin zahájena výstava obrazů a keramiky výrazné regionální malířky a sochařky Sylvy Prchlíkové. Vernisáž doplní hudební doprovod Dua Melos a zasvěcený komentář výtvarnice Jitky Kůsové Valevské.

Také další událostí v Chomutovské knihovně bude vernisáž. Proběhne 15. února od 17 hodin v galerii Špejchar a otevře pro veřejnost výstavu obrazů významného litoměřického malíře a grafika Miroslava Proška.

Své zážitky a zkušenosti z pobytů na Balkánu a především z působení v české části Banátu nabídne 17. února od 17 hodin ve velkém sále Chomutovské knihovny cestovatel, učitel a politik Jiří Řehák. Cestopisná přednáška přiblíží jeho působení v charitativních projektech pro krajany žijící v Banátu či jeho roli během příprav Festivalu Banát.

Výstavy

Galerie Lurago – Sylva Prchlíková – Obrazy a keramika

(10. února až 25. března 2022)

Sylva Prchlíková je známá především svým naivním uměním, neméně zajímavá je však i její abstraktní tvorba, které se věnuje již od roku 2007. Její obrazy lze nalézt v soukromých sbírkách po celém světě – v Německu, Dánsku, Francii, Kanadě, USA, Japonsku či v Jihoafrické republice. K vidění budou také v chomutovské galerii Lurago, a to od 10. února do 25. března.

Galerie Špejchar – Miroslav Prošek – Setkání

(15. února až 31. března 2022)

Ojedinělá výstava obrazů z pozůstalosti malíře a grafika, pedagoga Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Miroslav Prošek uspořádal instalace svých děl pouze v letech 1970 a 1977. Během následujících 11 let, až do své smrti v roce 1988, své obrazy neprodával ani nevystavoval. Výstava Setkání, kterou bude možné od 15. února do 31. března navštívit v galerii Špejchar, je od sametové revoluce teprve třetí samostatnou prezentací děl tohoto umělce.

Galerie Na Síti – Eva Čermáková – Obrazy

(do 23. února 2022)

Výstavu obrazů Evy Čermákové nabízí galerie Na Síti ve druhém patře u velkého sálu Chomutovské knihovny.

Předsálí naučného oddělení – Svět z kostiček

(do 30. června 2022)

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodnou, volně přístupnou výstavu Svět z kostiček naleznete v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Kurzy a další aktivity:

2. 2. Kreativita je odvaha jít vlastní cestou: nahlédnutí do tvůrčí dílny regionální spisovatelky

přednáší Bc. Renata Šindelářová, cyklus Akademie třetího věku (od 9:30, velký sál Chomutovské knihovny)

3. 2. Tanec pro ženy aneb tančíme v každém věku, zahájení kurzu

(od 10:30, sál číslo 27)

16. 2. Finance pod kontrolou: zásady odpovědného půjčování, podomní a telefonní prodej, reklama

přednáší Bc. Lucie Pystýříková, Dis., cyklus Akademie třetího věku (od 9:30, velký sál Chomutovské knihovny)



Ludmila Kameníková - Chomutovská knihovna