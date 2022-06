Ulice Na Stráni v Jirkově je uzavřena. Opravuje se tam plynovod

V ulici Na Stráni v Jirkově probíhá rekonstrukce plynovodu včetně přípojek. Práce částečně zasáhnou i do ulic J. Švermy a Dukelská. Rekonstrukce by měla trvat do 19. srpna, včetně finální úpravy povrchů.

