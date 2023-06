Obce na Chomutovsku se opět spojily a pod záštitou Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko uklízely ve svých obcích. Některé obce se zapojily již poněkolikáté, protože pořád je co uklízet.

Úklid na Chomutovsku | Foto: se svolením DSO Chomutovsko

„V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko vyrazily desítky dobrovolníků k úklidu v sedmi obcích na Chomutovsku, a to v sobotu 20. května. Připojily se k nim také Severočeské doly, které pro úklidové čety opět zorganizovaly v Droužkovicích na Chomutovsku zábavný doprovodný program,“ sdělila Gabriela Rousková, odborný garant MA21.

V sobotu 20. května proběhl hlavní jarní úklidový den dobrovolnické akce s názvem Ukliďme Chomutovsko, zaměřený na likvidaci černých skládek a drobného nepořádku z naší přírody, měst a obcí.

A jak to celé začalo? Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko zaregistroval společnou akci na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz a vyzval členské obce k zapojení. Do akce s názvem Ukliďme Chomutovsko se přihlásilo 7 členských obcí, Černovice, Droužkovice, Otvice, Strupčice, Údlice, Všestudy a město Jirkov, a 1 nezisková organizace, Archa Jirkov.

Černovičtí měli v plánu uklidit v sobotu vlakovou zastávku na železniční trati na Vejprty, v Droužkovicích, Otvicích, Jirkově a Všestudech dobrovolníci uklízeli obec a její blízké okolí. V Údlicích úklid zvelebil okolí vodárny. Ve Strupčicích chtěli dobrovolníci, kterými byli zejména žáci a učitelé místní základní školy, uklidit ve Strupčicích samotných ale také v okolních osadách Okoříně, Hošnicích a Sušanech.

Do akce byly zapojeny i obce ležící v blízkosti uhelného lomu Nástup Tušimice, a proto se znovu rozhodla společnost Severočeské doly dobrovolníky podpořit a odměnit. V Droužkovicích byl připraven odpolední zábavný program pro všechny, kteří se do úklidu zapojili. Se svým programem vystoupilo Divadlo Hnedle Vedle Tomáše Bartáka, zahrál a zazpíval Jindra Kejak a hudební skupina Divná Bára a New Age Smokie.

Všem, kteří se pustili s chutí do úklidu s vůlí udělat něco dobrého pro své okolí, patří velký dík.

(gr)