Populární Uhelné safari se letos neuskuteční. Skupina Sev.en Energy se rozhodla exkurze do těžebních provozů a na rekultivace nepořádat s ohledem na přísná opatření, která by musela přijmout.

Uhelné safari letos Sev.en Energy zrušila. | Foto: Roman Dušek

„Je nám to líto, už s ohledem na popularitu, jakou si Uhelné safari za deset let své existence získalo. Od zimních měsíců jsme evidovali dotazy, kdy nový ročník exkurzí spustíme. Bohužel následná pandemie koronaviru přípravy negativním způsobem poznamenala. Těžební společnosti Sev.en Energy dodávají uhlí klíčové infrastruktuře, jejíž provoz nesmí být za žádných okolností omezen. Opatření pro veřejnost, která bychom museli přijmout, by byla velmi striktní. Navíc problémy, se kterými se v současné době potýkají v novém ohnisku nákazy na Karvinsku, nás odradily i od omezeného provozu,“ vysvětlila Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en Energy.