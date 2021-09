Třináctikilometrová z Orasína přes Jirkov do Chomutova a dvacetikilometrová z Černic přes Jezeří, Vysokou Pec a Jirkov do Chomutova. Start byl u Základní školy Duhová cesta v Havlíčkově ulici v Chomutově. Účastníci se na výchozí místa svezli historickým autobusem, kterým byl maďarský kloubový Ikarus, lidově zvaný harmonika.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.