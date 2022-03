Materiální sbírka na pomoc Ukrajině (3 dodávky plné potřebných věcí)

Prodej stužek (20 650 Kč + 20 Euro)

Dražba uměleckých děl našich studentek a studentů (30 000 Kč)

Koncert s dobrovolným vstupným a prodejem dobrot a stužek (45 586 Kč)

Mikhail Kiselev a Valentyna Tsoka přivedli děti z Ukrajiny, které jsou nyní v sekundě a kvartě (Kristian, Dmytro, Anastasija a Julia). Studentky i studenti byli a jsou opravdu skvělí, ale to všechno by se nemohlo odehrát bez pomoci, tolerance a spolupráce s učiteli a rodiči.

Hlavní organizační zátěž s pořádáním akcí ležela na našich kolegyních Aleně Benešové, Nikole Dunkové a Tereze Gvoždiákové. Jim pomáhaly Andrea Horčicová, Sabina Fejsáková, Marcela Svejkovská a i řada z rodičů.

Studentek a studentů byla celá řada a úplný seznam bohužel dohromady nedám, aniž bych na někoho nezapomněl. Pomohli nám i naši absolventi a rodiče. Vojta Hrnčíř spolu se svým kolegou zvukařem Martinem Jiránkem a naší kolegyní Lídou Fichtnerovou natočili video z koncertu. Karolína Rosolová koncert fotila. Matyáš Pufller s Marek Volákem dělali reportáž pro Českou televizi. Část z maminek nebo našich absolventek zpívala na koncertě v hudebním klubu nebo v souboru Kadaň zpívá.

Odměnou nám všem byla úžasná atmosféra na všech akcích a poděkování mnoha lidí, kteří zjistili, jaké máme mimořádné studentky a studenty. Konečnou odměnou nám všem je pomoc dětem a jejich maminkám, kteří museli bez prostředků a náhle opustit své domovy.

Vybrané finanční prostředky ve výši 96 242 Kč a 20 Euro předáme Charitě v Kadani na pomoc obětem války na Ukrajině.

Poděkování patří všem, ale jmenovitě bych velmi rád poděkoval:

Lence Holasové – za organizaci sbírky

Elišce Hladové – za nápad udělat ze stávající výstavy TVOŘÍŠ? PŘINES! výstavu prodejní

Mladým umělkyním a umělcům, kteří darovali svá díla: Alexi Jamesi Horabinovi, Hynku Kopeckému, Evě Spudichové, Luise Křivdové, Richardu Steidlovi, Adamu Vettermanovi, Šimonu Křivdovi, Elišce Hladové, Anně Kremneva, Ruth Mýtině, Nikol Hradecké, Karolíně Ježkové, Anežce Platlové a Karolíně Rosolové

Janu Beránkovi – za nápad vyrábět stužky v ukrajinských barvách

Ritě Totzauerové – za to, že věnovala modré a žluté stuhy na výrobu stužek zcela zdarma

Nikol Dunkové – za ušití a výrobu stužek a pokladniček, za pomoc při realizaci prodejní výstavy

Aleně Benešové – za pomoc při sbírce a organizaci koncertu + hudební klub Gymnázia Kadaň (cca 40 členů)

Aničce Jůzové a Lucce Budákové – za nápad setkání, během kterého by lidé mohli sdílet to, co aktuálně cítí

Hudebnímu klubu Gymnázia Kadaň a souboru Kadaň zpívá

Skupině dobrovolníků pomáhající při sbírce

Vám všem bych velmi rád poděkoval za to, že jste darovali materiál či finanční prostředky na pomoc obětem ruské agrese vůči Ukrajině.



Tomáš Oršulák - Gymnázium Kadaň