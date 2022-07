V základní skupině naše týmy odehrály 3 zápasy a mladší postoupili do play off z druhého místa, starší pak z prvního. KO systémem jsme se dostali do semifinále. Úspěšněji si vedli starší žáci a postoupili z něj do finále, mladší pak podlehli a čekal je souboj o 3.místo. V obou posledních zápasech je čekali soupeři ze stejné školy - Krušnohorská Jirkov - která nikdy nejezdí jen kvůli účasti. Mladší to své malé finále vyhráli 2:0 a získali bronz. Starší po polovině zápasu vedli, ale pak soupeř utkání otočil a zvítězil 2:1. Byla to první prohra na turnaji, bohužel v tom nej-zápase. Nicméně stříbro je super úspěch, byť to hráče zprvu mrzelo.