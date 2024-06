Skupina turistů se první červnovou sobotu vydala na výlet do malebného Kokořínska, konkrétně do vesničky Střezivojice a na vrch Špičák. Navzdory deštivému počasí si účastníci užili procházku skalním městem s úchvatnými výhledy a zajímavými skalními útvary. Výlet podpořilo město Chomutov.

Turisté na výletě na Kokořínsku. | Foto: Vladimíra Varmužová

V sobotu 1. června ráno vyrazil plný autobus turistů na výlet. Deštivé počasí odradilo jen pár jedinců. Cílem bylo Kokořínsko, konkrétně vesnička Střezivojice s nedalekým vrchem Špičák. Ten není nijak vysoký, ale o to zajímavější. Na jeho vrcholu stojí přes deset metrů vysoká skalní jehla tvořená pískovci a oxidy želena. Přírodní eroze vytvořila ve skále zajímavé útvary, které připomínají květ růže.

Místo je chráněnou přírodní památkou. Trasa výletu pak vedla po žluté turistické značce skalním městem s krásnými výhledy do údolí i na skalní útvary. Všichni ve zdraví došli do Ráje, kde na ně čekal autobus. Plán dojít se zdatnějšími jedinci až do nedalekého Mšena nevyšel kvůli vydatnému dešti. I přes nepřízeň počasí si většina účastníků těch 11 km užila. Akce se uskutečnila za finanční podpory města Chomutov.

Vladimíra Varmužová

Mohlo by vás zajímat: Klíčová část oprav přehrady Nechranice: Stavbaři osadili obří klapkový uzávěr