Trojice jirkovských rybníků „ožívá“. Revitalizace spolkne miliony korun

Probíhající revitalizace tří jirkovských rybníků je třetí nejdražší investiční akcí v letošním roce. Z velké části ji zaplatí státní dotace. Práce na těchto rybnících začaly už loni v listopadu. Pro letošek jsou vyčíslené na téměř 12,3 miliónu korun. Rybník Hřebíkárna má být hotov do konce července, Ovčí rybník do konce srpna a rybník V Díře do konce září. Dojde k jejich odbahnění, opravě hrází, zabezpečení při povodních a obnovení funkce nádrže.

Trojice jirkovských rybníků „ožívá“. | Foto: V. Vacula