Třídnické hodiny v 3. B na Kadaňské

Čtenář reportér





Konečně je to tady! 30. listopadu, den, kdy se nám vrátil zbytek dětí do škol. Distanční výuka je v mnohém náročná, proto se třídní učitelka Mgr. Tereza Vosáhlová rozhodla realizovat poslední dvě hodiny jako třídnické, a to ve spolupráci se školní psycholožkou.

Třídnické hodiny v 3. B na ZŠ Kadaňská v Chomutově. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov