Hned v druhé polovině září jsme vyjeli na adaptační pobyt do Horského hotelu Svahová. Tato akce posloužila k tomu, abychom se lépe poznali. Sice skoro pořád pršelo, ale my jsme aktivity zvládli i v budově. Vzpomínáte na karty, balonky, hůlky, popcorn, diskotéku?

A druhý den na Helenčiny vodopády? Hezky si to s námi užila paní školní psycholožka. Další akcí bylo setkání s lektory Světla Kadaň. S těmi jsme si vyzkoušeli další stmelovací aktivity (např. vizitky). Dost jsme se u toho nasmáli. Akce sloužila k vytváření pozitivního klimatu ve třídě a škole, připravovala na nástup na druhý stupeň, pomohla řešit první problémy na druhém stupni, tvoření třídních pravidel. Exkurze do Archeoskanzenu v Březně u Loun – jeli jsem zeleným busem a pěšky asi celkem 3 kilometry tam i zpět. Na cestu nám svítilo sluníčko.

A co nás čekalo? Posezení u ohně v obydlí z období neolitu. Založili jsme oheň, nadrtili mouku na placky, ty jsme pak upekli, troubili na rohy, vyvrtali do břidlice dírky, vykřesali jiskry. Před odchodem si někteří z nás koupili upomínkové předměty. Začátkem října k nám přišla nová spolužačka a kamarádka v jednom Valeriia. Projekt Svět kolem nás nás v kině Svět zavedl do Vietnamu. Pořad se moc líbil, Martin J. svou správnou odpovědí získal krásnou fotografii. Ve sběrové soutěži se naše třída umístila ve středu soutěžního pole (11. místo).

Jako všechny třídy jsme se i my zúčastnili projektu Pěšky do školy a povedlo se nám vyhrát jednu z prvních cen – dvě hodiny bowlingu ve Sportovním centru v Černovicích. Vyjeli jsme po osmé autobusem od školy. Čekání na bowling jsme si krátili zeměpisnými aktivitami – prací s buzolou, odhadem vzdá-lenosti. A pak už to přišlo. Dva týmy, Banáni a Koblihy, svedly nelítostný souboj se žlábky i kuželkami. A vítězové jsme byli všichni, protože jsme se všichni hodně pobavili. A jako speciální cenu jsme dostali od provozovatele bowlingu 30 minut navíc. Moc děkujeme. Zpáteční cestu ke škole jsme zvládli pěšky. Ještě jsme si ukázali, kdo kde bydlí. Bylo krásně. A pak hurá na prázdniny!

Poslední říjnovou akcí byla 31. 10. školní hallo-weenská diskotéka. Je prima, že i na ní se ukázaly masky z naší třídy 6.B.

6.B a třídní učitelka Ivana Šlampová