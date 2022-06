Na počasí jsme měli celkem štěstí, sprchlo těsně před tím, než jsme vyrazili. A tak po celou cestu, tam i zpět, mohly zůstat deštníky schované v batohu. Ve Strikelandu nás mile přivítali. Zapsali jsme si rozdělení do družstev a pak už se stačilo jen přezout a pustit se do hry. Někteří z nás, jak se ukázalo, jsou zkušení hráči. Ale byli mezi námi i tací, co hráli bowling úplně poprvé. Hru si ale, myslím, užil každý. A jelikož nám po sportování řádně vyhládlo, dali jsme si, každý podle své chuti, něco dobrého na doplnění energie. Cesta zpět ke škole nám utekla za příjemného povídání jako nic.