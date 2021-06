První stanoviště – kostra, kosti a vše okolo nich. Postavit papírového kostlivce byla pro začátek hračka. Na druhém stanovišti jsme se něco dozvěděli o plicích. Vyzkoušeli si, jak jsme na tom s dechem. Zjišťovali, kdo vydrží 30 vteřin nedýchat.

Třetí stanoviště patřilo srdci. Potěžkávali jsme kýbl s pěti litry vody, abychom si uvědomili, kolik krve proudí v našem těle. Poslouchali jsme jeho tlukot. Sílu našeho srdce prověřili malou aktivnější rozcvičkou, abychom si vysvětlili, proč se srdce zrychlilo.

Další stanoviště bylo podstatně klidnější. Zastávka byla u „ledvin“. Tam na nás čekal kýbl, voda, kostičky a sítko. Pokusem jsme si vyzkoušeli, jak ledviny fungují a skvěle filtrují! Největší zážitek ale vzbudil u dětí poslední pokus – trávicí soustava. Nebyl totiž pro žádné třasořitky! Chléb na kostičky jsme přes jícen – „papírovou ruličku“ dávali do žaludku „igelitového pytlíku“. Přilili vodu se šťávou. Rozmačkávat obsah na kaši byla legrace – simulace práce žaludku tím byla reálně dokonána. Obsah sáčku jsme vylili na ručník (do střev) a mačkali ji přes ručník – oddělili potřebné od nepotřebných látek. No a co nám vzniklo?…

To bylo překvapení. Hlavně když mohlo opravdu skončit na toaletě! Závěr hodiny patřil opět našim oblíbených iPadům, kde jsme si ukazovali 3D program Lidského těla. Teď hurá otestovat naše smysly. A to zase příště!

3. B a paní učitelka Tereza Vosáhlová