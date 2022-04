Blíží se totiž Den Země, na který se vždy moc těšíme. Máme rádi přírodu a ještě raději v ní trávíme čas. Proto jsme si objednali pěkné počasí a vyrazili jsme do lesa poznávat stromy, jejich plody a semena. A protože jsme všichni zdatní zahradníčci, vzali jsme sekeromotyky, sazeničky buků a vydali jsme se do nedaleké oplocenky v Bezručově údolí. Tam jsme vykopali dostatečně velké díry a do nich zasadili 14 sazenic buků. Za dva roky se půjdeme podívat, jak se nám stromky mění ve statné stromy. Práce nám šla od ruky a moc nás bavila. Při odchodu jsme si libovali, jaké to bylo pěkné dopoledne. S hřejivým pocitem jsme se pochválili za dobrý skutek. Snad jsme té naší planetě Zemi udělali radost.