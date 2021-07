Když jsme jeli kolem voliéry se sovicemi sněžnými, zeptal se nás průvodce, zdali je známe. Kdo by je neznal, Hedviku, sovu z Harryho Pottera, zná snad každý! Dozvěděli jsme se, proč je ve výběhu pouze jeden los a už jsme vjížděli na pláně Eurosafari. Projížďka pokračovala mezi muflony, jaky, jeleny milu, zubry a koni převalskými. Průvodce házel mrkev jelenům i zubrům, kterou mají evidentně rádi, protože přišli až k nám, k vozu. Byl to neskutečný zážitek.

Pak jsme projeli Starou Vsí, třistaletou kaštankou a byli jsme zpátky tam, kde naše jízda začala. Poté jsme se vydali k rosomákům. U medvědů jsme se schovali před deštěm, nasvačili jsme se, a protože už jen poprchávalo, šli jsme se podívat na mývaly. Cestou jsme se zastavili u potůčku a pokoušeli se nabrat vodu do „vědra“. To se nám ale nedařilo, neboť bylo rozbité. Mývalové spali v korunách stromů. Čas pokročil a my se rychle přesunuli k tuleňům, abychom viděli jejich krmení. Legrační bylo jejich vzájemné plácnutí ploutví při chycení ryby. Dělali to tak jako my, lidé, když se nám něco podaří.

Také jsme viděli plameňáky, opice, pandu červenou, ale třeba i takina. Výlet jsme si užili, i když nám počasí moc nepřálo! Děkujeme paní P. Červené Valešové za jízdenky na Safari expres.

Šárka Kulvajtová - třídní učitelka 3.A ZŠ Kadaňská Chomutov