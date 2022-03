Třída 2. B z Kadaňské besedovala o spisovateli Františku Hrubínovi

Opět jsme se vypravili do Městské knihovny Chomutov do dětského oddělení, kde na nás čekala paní knihovnice se spoustou knížek od F. Hrubína. Nejprve jsme si povídali o době, kdy vyrůstal a žil pan Hrubín, poukázali jsme i na to, v čem se lišila od naší doby.

Třída 2. B z Kadaňské besedovala o spisovateli Františku Hrubínovi. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov