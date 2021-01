Zjistili při tom, že kromě drátů či vlasců jeden z čápů "vystlal" hnízdo také nejrůznějšími kusy oblečení, od kalhotek přes ponožky až po zimní rukavice. Byly jich desítky. A musely také pryč. Sbírka lidských předmětů v čapím hnízdě je podle ornitologa zooparku Petra Hory neobvyklá, ale zároveň to není úplná rarita.

„Ne, že by to dělali všichni čápi, ale někteří do hnízda tyhle věci nosí,“ říká. A kde čápi k těmto kouskům přišli? „Často létají směrem k rybníku Banda, takže když si tam někdo zapomene plavky, pro takového čápa je to zajímavá věc na vystlání hnízda,“ dodává Hora.

Pro mláďata však mohou být kusy lidského oblečení v hnízdě nebezpečné, mohou se jim do nich například zamotat nohy.

Čápi bílí jsou zvlášť chráněný druh, v zooparku hnízdí už skoro pětatřicet let. Nyní mají své hnízdo na vysokém torzu dubu u horního rybníka.

Zoopark Chomutov