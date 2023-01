IQPark byl jasnou volbou! Skvělé bylo, že si každý z nás našel právě to, co ho baví. Čekaly na nás originální a hlavně chytré atrakce. Vodní svět i hrátky, optické klamy, rychlostní kvízy, hlavolamy, bludiště, fyzikální jevy. Snad každý byl nadšený z atrakce jménem Titanic, to musíte vyzkoušet také!