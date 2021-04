Tonda Obal na cestách v 1. B na Kadaňské

Přestože je doba prapodivná, třídit odpad se musí. A i proto jsme se zúčastnili on-line přednášky o třídění odpadu. Pověděli jsme si, co je skládka, co sběrný dvůr, do jakých barevných popelnic patří plasty, papír, sklo a nebezpečný odpad.

Tonda Obal na cestách v 1. B na Kadaňské. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov