Mikroskopujeme, počítáme, lámeme si hlavičky nad všelijakými hlavolamy. Víte, co je to světelný smog? Že Ivan vedl Xenii lesní cestou do města? Jak vypadá typické gotické okno? Jaká různá zranění měl římský císař a král český Karel IV.? Jak by mohla vypadat fantastická zvířata anebo ta, co požírají nebezpečný smog? To vše a mnohem víc je pro nás vždy v úterý novou výzvou. A to nejdůležitější? Je nám spolu moc fajn, senzační parta malých objevitelů. Smějeme se a učíme zároveň!