V září jsme měli v rámci Domečku den otevřených dveří, kdy jsme přivítali návštěvníky v nově upravené přírodovědné učebně. Pro modernější způsob výuky jsme ji vybavili velkoplošnou televizí. Pro uchovávání potravin pro býložravce a mraženého krmení nám Domeček pořídil lednici s mrazničkou. Pro úspěšných chov krmného hmyzu jsme pořídili regál s odchovnými boxy a topným systémem.

Během prvního půl roku jsme dosáhli naplnění kapacity obou otevřených termínů kroužků. Členové kroužku, kterými jsou žáci škol od 7 do 15 let, mají každý přidělené určité terárium, o které se starají. Na začátku kroužku vymění vodu v misce, vyberou trus, zkontrolují stav zvířat, nakrmí a porosí, pokud je to potřeba.

V druhé části schůzky probíráme teoretickou část práce s plazy pomocí připravených prezentací, které se zaměřují na systematiku, biologii, výživu či samotný chov. Tyto prezentace členům distribuuji do komunikace ve WhatsAppové skupině, kterou máme společně zřízenou pro tyto potřeby.

Jednou měsíčně se věnujeme vážení, měření a podávání vitamínů všem chovaným jedincům. Evidence dat v chovu je nedílnou součástí výchovy mladých herpetologů.

První úspěchy v podobě odchovu mláďat některých druhů nám všem dělají velkou radost. Před Vánoci jsme s několika členy navštívili Krokodýlí zoo Praha, výlet vlakem se nám vydařil a zdejší ošetřovatelé nám připravili jedinečný program spojený s krmením krokodýlů a návštěvou zázemí chovu želv. Vánoční prázdniny jsme započali besídkou, kdy jsme ochutnávali cukroví vyrobené z cvrččí mouky.

Vedení teraristického kroužku je jen jednou z úloh REPTILclubu. Díky stálé absenci jakéhokoliv pravidelného časopisu o teraristice jsem obnovil vydávání online magazín REPTILmagazín. Členové kroužku tak mají možnost přidat se mezi řadu zkušených autorů článků v časopisu.

Pořádání exkurzí a přednášek pro školky, školy, firmy i jednotlivce je činností, která zvyšuje povědomí o plazech a nutnosti jejich ochrany. V poslední řadě bych rád zmínil ambiciózní projekt REPTILterapie, který pomáhá veřejnosti zbavit se strachu z plazů. První takový workshop proběhne 4. března.

Druhou stránkou tohoto projektu je individuální práce s dětmi, které mají poruchu autistického spektra (Aspergerův syndrom). Individuální přístup a práce s plazy jim pomáhá rozvíjet emoce, cílí jejich zaměření na vzdělávání v oblasti plazů a pomáhá jim prezentovat vlastní úspěchy.

Věřím, že aktivní přístup a práce s dětmi povede k pochopení užitečnosti plazů v naší i globální přírodě pro širší veřejnost. Veškeré informace o činnosti REPTILclubu je možné získat na webových stránkách klubu www.reptilclub.cz případně na facebookových či instagramových stránkách.

Jaroslav Forejt