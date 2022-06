„Energický den je jednak o pomoci potřebným, ale také je to vytržení našich zaměstnanců z každodenní rutiny. Vedle sebe pracují lidé z různých míst v teplárně, kteří se běžně nepotkávají. Při práci tu můžeme probrat i věci, ke kterým se normálně nedostaneme. Spojit příjemné s užitečným je perfektní věc,“ komentoval akci Petr Horák, ředitel teplárenské společnosti, momentálně ve funkci řidiče kolečka. Činnost si pochvalují i ostatní pracanti. „Baví mě, že je hned za mnou vidět výsledek,“ potvrzuje radost z práce zahradnice a spisová manipulantka v jednom Lucie Zelenková.

„Je to pro nás veliká pomoc. Dobrovolníci si naplánují práci, kterou potřebujeme udělat a na kterou bychom vydali mnoho peněz, protože bychom si museli najmout firmy. A navíc bychom museli dělat výběrové řízení, takže i časová úspora je veliká, a my si toho moc vážíme,“ prozradila v zahradě domova zástupkyně ředitele Věra Malimánková. Právě velká zahrada, která dovoluje dětem z domova trávit množství času venku, je pro jediného údržbáře domova velkou zátěží. A tak i on byl s výsledkem zásahu zaměstnanců teplárny víc než spokojen.

Miloslava Kučerová - tisková mluvčí United Energy