Ekologické aktivity patří do pravidelných vzdělávacích činností dětí v Mateřské škole Blatenská Chomutov. Rozvíjíme jimi jejich dovednosti, obohacujeme zkušenosti a ještě lepší je, když s námi v tomto směru spolupracují rodiče a čas od času k nám do školky přijde tatínek nebo maminka a přiblíží dětem své povolání. Proto jsme uvítali nabídku tatínka myslivce.

Tatínek myslivec přinesl do chomutovské MŠ Blatenská ukázat spoustu zajímavých věcí. | Foto: Naděžda Randáčková

Edukační program byl umocněn příznivým počasím, kdy děti mohly "přednášku" absolvovat venku na naší zahradě. Kdybyste mohli děti pozorovat, jak byly výkladem a hlavně přinesenými pomůckami zaujaté, to byla nádhera.

Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi myslivcem a lesníkem, čím vším se zvířátkům v lese pomáhá. Jarní a letní měsíce jsou bohaté na nová mláďata a s tím i pro děti zajímavý poznatek, co dělat, když náhodou v přírodě nějaké mláďátko nalezneme. Myslivec děti seznamoval s rozdílem mezi rohy a parohy, děti si mohly osahat kůži z divokého prasete, pohladit si lišku, zjistit, jak se svléká had a jaký povrch má jeho svlečená kůže.

Tatínek - myslivec odpovídal na zvídavé otázky a bylo jich opravdu hodně. Ale také musíme děti pochválit, protože dokázaly, že mají hodně znalostí o lesních zvířatech, umí je poznat podle obrázků i podle zvuku. Děti si připomněly, jak se mají v lese chovat a že to, co do lesa přinesou, také z lesa odnesou – vědí, že nemají nechávat v lese žádný nepořádek.

S tatínkem jsme si slíbili, že návštěva nebyla poslední, že ji určitě zopakujeme. Příště to možná vyjde a přijdou děti za panem myslivcem do lesa. V každém případě moc děkujeme za zážitek.