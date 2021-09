Součástí programu jsou i dětské závody. Startující svým výběhem přispějí na Českou olympijskou nadaci. Připraveny jsou dvě trasy pro dospělé 5,1 km (2 okruhy) a 10,2 km (4 okruhy) a dvě pro děti do 15 let 500 a 1 000 m dlouhé.

| Foto: Archiv

Do T-Mobile Olympijského běhu se pro letošní rok opět zapojí i Kadaň. Běžci vyrazí na trať dnes, tedy ve středu 8. září v 18 hodin. Trasa závodů probíhá také po nábřeží Maxipsa Fíka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.