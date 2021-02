Společnost Synlab Czech, poskytovatel služeb v oblasti laboratorní diagnostiky, ve středu otevirá v Jirkově nové mobilní odběrové místo pro odběry na vyšetření infekce SARS-CoV-2. Pracoviště v ulici Zaječická je uzpůsobeno pro návštěvy automobilem i pěší a navštívit ho mohou jak samoplátci, tak lidé indikovaní lékařem, vždy však pouze po předchozí online rezervaci.

Synlab ve středu otevírá v Jirkově nové mobilní odběrové místo pro odběry na vyšetření infekce SARS-CoV-2. | Foto: Město Jirkov

„Všichni zájemci o odběr pro vyšetření infekce SARS-CoV-2 v odběrovém pracovišti SYNLAB v Jirkově se musí vždy předem objednat na konkrétní termín návštěvy v online rezervačním systému na webu www.synlab.cz/covid-19. Otevírací doba pracoviště bude ve všední dny od 7.30 do 14 hodin a od 8 do 12 hodin během víkendů,“ říká vedoucí odběrových pracovišť SYNLAB Martina Vršková, Dis. Na odběr do nového mobilního odběrového pracoviště Synlab v Jirkově budou moci po objednání dorazit i zájemci o antigenní testování.