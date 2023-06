Skauti - detektivové pátrají v Chomutově. Probíhá tam velký Svojsíkův závod

Čtenář reportér

Od pátku 2. do neděle 4. června probíhá v Chomutově krajské kolo Svojsíkova závodu. Jde o nejvýznamnější závod českých skatů pojmenovaný podle zakladatele českého skatingu A. B. Svojsíka. Do krajského kola, které pořádají skauti okresu Chomutov, postoupily dvě desítky hlídek z celého Ústeckého kraje. Tvoří je chlapci a děvčata ve věku 11 až 15 let.

V Chomutově probíhá krajské kolo Svojsíkova závodu | Foto: skaut.cz/se svolením Martina Šíla

Pátek je vyhrazen pro individuální ověřování skautských dovedností. Členové hlídek absolvují plnění úkolů, každý člen může absolvovat jen tři z nich, aby se povinnosti rozložily rovnoměrně na členy celé hlídky. V sobotu se pak mohou obyvatelé města se skauty potkat přímo v ulicích. Probíhat bude totiž detektivní hra inspirovaná prostředím Sherlocka Holmese. Skauti budou muset uplatnit své znalosti tak, aby vyřešily zápletku, ale zároveň aby prokázali, že skautské dovednosti opravdu ovládají a umějí je využít. Možná se vám tedy stane, že vás osloví mladí chlapci či dívky a poprosí vás o pomoc. I vy se tak budete moci stát účastníkem dobrodružné hry. Vítězové krajského kola Svojsíkova závodu postoupí do celostátního kola. Martin Šíl