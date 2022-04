Děti mají za úkol nakreslit 2 obrázky. První obrázek bude znázorňovat „Co vidí, když se podívají z okna“ a druhý obrázek „Co by chtěli vidět, když se podívají z okna“. „Necháme naplno pracovat dětskou fantazii a těšíme se na dětské práce. První obrázky jsou již na světě a věřte, že je na co se těšit,“ říká Gabriela Rousková, odborný garant soutěže. Zkuste se sami zamyslet. Jste ještě schopni vidět svět dětskýma očima? Jak by vypadal svět podle Vašich představ a jak jej vidíte nyní? Do soutěže je přihlášeno 35 školských zařízení. Každé školské zařízení vybere 3 nejlepší dětské práce, které nám předá do druhého kola soutěže. Hlavní výběr nejlepších dětských prací spustíme 7. května na webu: www.dso-chomutovsko.cz, kde proběhne hlasování ve dvou kategoriích: zvlášť budou hodnoceny práce dětí z MŠ a zvlášť práce dětí z 1. stupně ZŠ. Vítěze vyhlásíme 7. června v Chomutovské knihovně na vernisáži výstavy nejlepších prací. Výstava dětských prací zde bude k vidění až do 31. srpna. Každý účastník soutěže souhlasí s nekomerčním využitím v rámci aktivit a akcí Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, např. zveřejněním na webu a facebooku DSO Chomutovsko a na výstavách pořádaných svazkem anebo členskými obcemi svazku.

Gabriela Rousková - Svazek obcí Chomutovsko