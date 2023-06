Jste-li jedním z příznivců historie, trhů, řemesel a rodinné zábavy, vypravte se v sobotu 10. června na Šebik.

Hora sv. Šebestiána. Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

První Svatošebestiánské slavnosti v Hoře Svatého Šebestiána překvapí netradiční historickou posilovnou, kde si každý silný chlap může změřit svou fyzičku. Zajímavými a tradičními řemesly, která se vrací mezi umění a hobby zábavu nejen těch dříve narozených. Očekávat můžete krajkářku a paličkářku, řezbáře, svíčkaře, kováře i sochaře. A pokud se vám či vašim ratolestem zrovna nepodaří vykovat alespoň trochu funkční hřebík, nevěste hlavu. U tvorby keramiky dostanete další šanci.

Pro ty méně akční bude na co se dívat. Sličné tanečnice v historickém vesnickém veselí vás svými rytmy vtáhnou nejen do středověkých krčem. Vystřídají je zvuky dud a šalmají. Nebude chybět třeskot mečů a jiná historická podívaná. O zábavu se postará opakovanými vstupy v čase od 10:00 do 17:00 historická taneční skupina Siderea, šermířská skupina Milites a středověká a irská hudba Arcus.

Ukliďme Chomutovsko na jaře. Desítky dobrovolníků sbíraly v obcích odpadky

Chybět nebude medovina i něco k snědku. Parkování je zajištěno, organizátoři vás navedou na odstavné parkoviště za náměstí Hory Svatého Šebestiána.

A pro ty, kteří chtějí účast na 1. Svatošebestiánských slavnostech spojit i s fyzickým výkonem, máme připravenu historickou posilovnu. Nebo k nám můžete vyrazit na kole, nahoru Bezručovým údolím. Vychlazené pivo a krásná podívaná po cyklistickém výkonu budou stát za to.

Petr Suchopárek