Jako každý rok, i letos, vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější svatební fotku roku 2020 v našich šatech.

Protože je tento rok velmi specifický, uzávěrka soutěže bude o měsíc posunuta, tedy 31. října.

Zašlete nám vaši nejoblíbenější fotku, pouze jednu, my ji umístíme do alba soutěže a na konci října vyhlásíme vítěze, fotku, která k 31. říjnu získá nejvíce liků.

A o co hrajeme? Jako každý rok o romantickou večeři pro dva ve svatebním salonku Trattoria Most v Archa Most

Vaše fotky nám posílejte prosím do zprávy nebo do komentáře pod příspěvkem facebooku. Rozhodující je počet liků v albu Nejkrásnější svatební fotka roku 2020.

Svatební salon Delta Most a Chomutov