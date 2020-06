Od 16. března do 17. května pečovaly naše zaměstnankyně o děti rodičů Integrovaného záchranného systému v mateřské škole Prokopova v Chomutově, a ačkoliv je o to nikdo nežádal, ani je neúkoloval, samy paní učitelky, a nejen ony, ale i provozní zaměstnankyně, když byla potřeba pomoci, nezaváhaly ani minutu. Všechny, které umí šít a mají k dispozici šicí stroje, ať už školkové nebo své vlastní, za tyto stroje sedly a šily roušky pro všechny potřebné.

Tak se jejich s láskou ušitá ochranná pomůcka dostala nejen k zaměstnancům a dětem z Mateřské školy Chomutov, ale také třeba ke klientům z Domova harmonie a klidu Pod Břízami, do Chomutovské nemocnice, do ordinací praktických dětských lékařů, do Domova pro seniory Merkur, do Dětského domova Chomutov, do MŠ Teplice a Litvínov, do chomutovského Klokánku, pro zaměstnance Okresního soudu v Chomutově, pro Nefrologické pracoviště v Chomutově, pro ORL v Mostě, pro zaměstnance TESCA v Jirkově, pro MěÚSS Jirkov, pro Dětský domov a výchovný ústav v Místě, pro zaměstnance Penny Jirkov, pro zaměstnance Kauflandu v Chomutově, pro zaměstnance ADVERCOMu, pro chomutovské záchranáře, pro zaměstnance žatecké pekárny, pro zaměstnance Městské policie Most, pro obyvatele obce Spořice i Málkov a pro veřejnost, která to zrovna potřebovala.

Denně tak naše „švadlenky“ z Mateřské školy Chomutov ve svých mateřinkách nebo doma praly, stříhaly, žehlily, šily spousty krásných a hlavně potřebných roušek, až se dopracovaly k úžasnému číslu 5752 kusů!

Vše dělaly s láskou a pocitem, že mohou pomoci tam, kde je to potřeba. A i když za to neočekávají žádné ovace, patří jim za to velký dík a uznání.

Eliška Smetanová, ředitelka MŠ Chomutov