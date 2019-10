V krátkém sledu předváděli kolekci oblečení pro české olympioniky do Tokia 2020 a vystupovali na velkolepém koncertu k 70. narozeninám Jiřího Korna.

„Zavolali mi produkční obou akcí, že se jim líbilo naše vystoupení v Česko-Slovensko má talent 2018 a že by s námi chtěli spolupracovat. Oba telefonické hovory probíhaly v jeden den, takže jsem jim ani nechtěl věřit a podezíral jsem nějaké rádio, že nás chce nachytat,“ směje se Rostislav Vošický, manažer a hlavní trenér Street Hard Workers, kteří v Chomutově cvičí na workoutových hřištích v Eldorádu, na Domovince a na Zadních Vinohradech a současně o tato tři hřiště pečují.

Street Hard Workers v Praze převáděli kolekci oblečení pro olympioniky a v O2 aréně doprovázeli Jiřího Korna. Foto: archiv SHW Chomutov

Z obou telefonátů se ale vyklubaly seriózní nabídky. Díky té první měli chomutovští workouteři, tři chlapci a jedna dívka, tu čest jako první obléknout dosud veřejnosti utajovanou kolekci oblečení pro olympijské hry v Tokiu a v Praze ji předvést činovníkům Českého olympijského výboru a sponzorům této instituce, tedy vesměs vysoce postaveným byznysmenům. Pětiminutová sestava na hrazdě se povedla, a tak ji členové Street Hard Workers zopakují koncem října v karlovarském hotelu Pupp, tentokrát už před samotnými olympioniky.

Jen o šest dní později se členové chomutovského klubu zúčastnili show zpěváka, tanečníka a herce Jiřího Korna v zaplněné O2 aréně. Choreograf jejich vystoupení stylově začlenil do písně Nejdřív je trénink. „Jezdili jsme do Prahy na tréninky, byly čtyři a k tomu závěrečná noční generální zkouška. Na skladbu jsme nevystupovali jenom my, ale i gymnasti, brejkaři, parkourista a crossfiťák, který po pódiu převaloval obrovskou pneumatiku. A s těmi všemi jsme se museli sesynchronizovat, aby do té hudby každý dělal, co měl,“ uvedl Rostislav Vošický.

Příprava se vyplatila, samotný koncert měl podle recenzentů výjimečnou choreografii a byl skvěle provedený. Ještě pochvalněji se vyjadřovali k výkonu Jiřího Korna, a to nejen pěveckému, ale i tanečnímu, stepařskému i akrobatickému, když jednu z písní zazpíval zavěšen na laně vysoko nad pódiem. Chválou na hlavní hvězdu večera nešetřili ani vystupující z Chomutova. „Po našem vystoupení jsme to další dvě písničky v zákulisí vydýchávali, zatímco on jel dál. V jeho sedmdesáti – velká poklona!“ vzkazuje na dálku Rostislav Vošický. „Bylo vidět, že je velký profesionál a že šou je smyslem jeho života. Každý, kdo ho pozoroval, musel hned vidět, proč měl v životě úspěch. On je na sebe nesmírně tvrdý a přísný, což je inspirativní i pro náš tým.“

Stanislav Král