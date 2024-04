Ve středu 27. března měly děti z mateřské školy Zahrádka zážitek, který obohatí jejich život emocí smutnou, ale i velmi šťastnou.

Strážníci předávají dárky dětem v chomutovské MŠ Kundratická. | Foto: Jana Pézrová

V rámci projektu Velikonoční poklad – po stopách velikonočního zajíčka, si všechny třídy vyzkoušely plnění úkolů s velikonoční a jarní tematikou a to vždy přiměřeně věku dané věkové skupiny. Úkoly plnily děti ve třídě i na zahradě školy, kde je na závěr čekal poklad od velikonočního zajíčka. Každá třída měla svůj poklad naplněný dobrotami ve spolupráci s rodiči a prarodiči dětí.

Jaké však bylo zklamání dětí ze třetí třídy od Berušek, když v jejich koši s pokladem zůstaly jen tři balíčky ze sedmnácti. Paní učitelky byly v šoku, kdo si mohl dovolit okrást děti ze školky, když to bylo v uzavřené zahradě. Ihned se snažily z bonbonů, co jim zbyly ve třídě, vytvořit balíčky nové a mezí tím volaly na Městskou polici Chomutov.

Ta zareagovala velmi rychle a profesionálně, kdy vyslala na místo hlídku a prohlížela kamerový systém. Bohužel měl pachatel štěstí, nikde nebyl vidět.

Zloděj vzal dětem z chomutovské školky velikonoční výslužku. Strážníci zasáhli

Strážníci se přesto rozhodli dětem tento den udělat radost a ze své vlastní iniciativy přivezli všem sedmnácti dětem balíčky plné překvapení. Děti dostaly malého plyšáka, reflexní vestu, signální náramky, samolepky a spousty dalších drobností. Největším darem pro všechny ale byla ukázka skvělého charakteru těchto strážníků, kterým nebylo lhostejné, jaký zážitek si ten den děti odnesou domů z mateřské školy.

Všem dospělým reakce dětí při předávání dárků, kdy viděli v dětských očích jak překvapení, tak i radost, vehnala do očí slzy. Následná spontánní reakce dětí, kdy chtěly strážníky obejmout a říci jim, že je mají rády, byla nádhernou tečkou za touto akcí.

Je velmi důležité, obzvlášť v dnešní době, aby děti věděly, že je tu někdo, kdo jim rád a s láskou pomůže udržet jejich šťastné chvíle dětství, které v dlouhém lidském životě trvá jen chvíli. Chvíli pro člověka velmi důležitou, protože to, co se nám v dětství děje, nás ovlivní na celý život. Věřím, že těmto dětem tato zkušenost s pozitivním koncem přinese do života jen to dobré.

Chtěla bych touto cestou poděkovat strážníkům Městské policie Chomutov za jejich přístup k dané věci a především za jejich empatii.

Jana Pézrová

MŠ Kundratická Chomutov