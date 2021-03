V centrálním výběhu chomutovského zooparku už nebude tak smutno. K osamocenému pižmoňovi Saamikovi se po letech složitého hledání podařilo sehnat dvě samice. Jde o matku s dcerou, do Chomutova přicestovaly ve středu 24. února z nizozemské GaiaZoo Kerkrade. Ve čtvrtek dopoledne se už obě zvědavě rozkoukávaly v chomutovském výběhu.

Stárnoucí pižmoň v zooparku získal dámskou společnost. | Foto: Zoopark Chomutov

Dospělou samicí je desetiletá Ikkuma, její jméno pochází z jazyka Inuitů (Eskymáků) a znamená ´oheň´. Do zooparku ji přivezli i s dcerou, která zase dostala jméno po známé severské bohyni plodnosti – Freya. Transport proběhl bez potíží a obě pižmoní dámy mohly po několikahodinové aklimatizaci přímo do výběhu. „Jsme nadšení, že se nám podařilo tato majestátní zvířata získat, protože to není úplně jednoduché,“ netají se radostí ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Ikkuma může být pro patnáctiletého chomutovského samce nejen společnicí, ale i partnerkou. Zoologové proto doufají ve zplození dalšího potomka. „Vzhledem k věku samce jsme v tomto očekávání opatrní, ale bylo by to velice milé a radostné překvapení,“ potvrzuje vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.