Dozvěděli jsme se, který ze sportovců byl nazýván českou lokomotivou. Víte to? Ano, byl to čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu Emil Zátopek, kterého pro jeho neskonalou píli a vytrvalost obdivujeme. Povídali jsme si i tom, jaký sport zajímá nás. Musíme vám také říci, že jsme byli velmi překvapeni, když nás u ukázky sportu přivítal Tobík během výuky přímo z bazénu jako plavec a potápěč.

Následoval velikonoční týden. Začal tím, že jsme si společně před kamerami zaseli osení. Na květnou neděli jsme si natrhali větvičky a netrpělivě čekali, zda se nám do Velikonoc zazelenají. Přináší to totiž štěstí. V pondělí jsme se přivítali v modrém. V úterý jsme soutěžili, kdo z nás na sebe navleče co nejvíce šedých věcí. Zároveň jsme vymetli pavučiny ve stodolách a udělali si pořádek ve svých hračkách, což potěšilo nejen naši paní učitelku. A protože se na škaredou středu nesmíme mračit, doprovázeli nás při výuce vtipy a na hlavu jsme si podle anglického zvyku vyrobili veselý velikonoční klobouček. Nezapomněli jsme také na pokusy s vejci.

Na zelený čtvrtek nesměla chybět zelená mňamka. Na Velký pátek nám skály poklady nevydaly, a proto jsme si společně ukryli poklad sami v lese nebo na svých zahradách. Do hledání jsme pak zapojili celou rodinu. Na bílou sobotu děvčata barvila vajíčka a chlapci se pokusili uplést pomlázku, napekli jsme beránky, které jsme si už v neděli zakrojili. Velikonoční týden jsme ukončili pondělní koledou. Chlapci vymrskali děvčata upletenou pomlázkou a ta jim za to dala připravená vajíčka. Byl to hezký a barevný týden. Jaký týden jste měli vy?

Zdraví vás žáci z 2. B a paní učitelka Petra Kinclmanová