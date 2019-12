Podle dohody jsme se sešli ve čtvrtek 28. listopadu v 17 hodin před školou. Skoro všechny děti přišly včas. Mezitím, co paní učitelka Knoblochová a paní asistentka Nová vítaly u vchodu nově příchozí, tak my ostatní jsme se scházeli nahoře v naší třídě č. 15.

Dorazili i poslední, a tak jsme si šli uvařit teplou večeři. Byla to pizza podle vlastní chuti. Jak jsme k penězům přišli? 6. C totiž získala 517 korun za donesený sběr. Paní učitelka z těchto peněz nakoupila všechny potřebné potraviny, přesně tak, jak jsme si to přáli, za to jí moc děkujeme. Nejprve jsme si museli sami zadělat těsto, když jsme ho měli hotové, tak jsme navrch naskládali sýr, salám, kukuřici, zkrátka co jsme chtěli. Když se pizza pekla, tak jsme si zahráli hry, u kterých jsme se pěkně nasmáli.

Cink, hotovo, můžeme jíst, dobrou chuť! Po pizze, nás čekala stezka odvahy. Holky, které šly první, došly jen k rohu, což byl začátek a začaly pištět, potom už skoro nikdo nechtěl jít. Pak jsem přišla na řadu já s Kačkou. Moc jsme se bály. Paní učitelka si najala lidi a ty nás tam strašili. Najednou se objevila paní učitelka Fischerová, která nás uklidnila, a tak jsme to všichni přežili. Vysílení po stezce jsme vzali batohy a šli spát do malé tělocvičny.

Ustlali jsme si naše postýlky, ale nešli jsme hned spát. Jak by se vám spalo bez večerníčku? Nechyběl ani Rákosníček a Pat a Mat, kterého si zahráli Martin s Kubou a Káťou. Pěkně nás tím pobavili.

Popřáli jsme si dobrou noc a těšili se na tu úžasnou snídani, kterou nám připravily naše maminky.

Karolína Hausmanová,

6.C, ZŠ Kadaňská Chomutov