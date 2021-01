Vyhlášení vítězů sice mělo být o prvé adventní neděli, ale nakonec se to povedlo až o té poslední. Z důvodu aktuálních opatření muselo být změněno i místo vyhlášení a ceny tak byly předávány u betléma před zámkem.

Soutěž Knihožrouti o nejlepší komiks odměnila vítěze. | Foto: KVIZ Jirkov

Vzhledem k velkému věkovému rozpětí soutěžících (11 let!) byly vytvořeny dvě kategorie. Soutěžící obdrželi dárky od města Jirkova, velké rodinné vstupenky na zámek nebo do městských sklepů od KVIZ Jirkov, poukázky do knihkupectví DDD od Galerie Jirkov a autorské komiksy od výtvarnice - předsedkyně poroty Nely Múčkové.