„Hlavně mě letos potěšilo, že ihned po instalaci sokolí budky na komíně bývalé výtopny ČEZ Teplárenské v Proboštově mi už večer posílala fotopast první snímky sokolího páru, který si na střídačku v budce lebedil. Osiřelá nezůstala ani nově nainstalovaná budka na chladicí věži Paroplynového cyklu v Počeradech. Ta sice v minulosti sloužila sokolům jen jako jídelna, ale pár se do ní automaticky přesunul, neboť jejich původní jaro-letní byt jsem musel z důvodu opravy komína zaslepit,“ říká ornitolog Václav Beran, výzkumný pracovník ALKA Wildlife, o. p. s., jinak také zoolog a kurátor sbírky Muzea města Ústí nad Labem.

Na paroplynové chladicí věži podle odečtu z kroužků zahnízdil stejný pár. Tedy Ledvík z Elektrárny Ledvice, který byl před lety vůbec prvním okroužkovaným mládětem v rámci „sokolí farmy“ Skupiny ČEZ a jeho bavorská družka Rexa. „A když se zadaří, bude mít Ledvík další ledvické bratrance či sestřenice. Nedávno jsem tam dával fotopast a v budce byla hned čtyři vejce, což je na tamní pár zatím rekordní počet,“ mne si spokojeně ruce Václav Beran s tím, že i zde se musí letos sokolí pár spokojit s náhradním ubytování. Je to z důvodu opravy 200 m vysokého komína, takže nové útočiště nalezl v budce na tom druhém „jen“ stometrovém.

„Opravu jsme plánovali již vloni, ale nechali jsme pochopitelně sokoly v klidu, neboť samice už seděla na vejcích. S ornitologem Beranem jsme se přitom domluvili, že letos budku zaslepí ještě před návratem sokolů, aby si tak oni rychle našli cestu do té druhé a my tak mohli pracovat, aniž bychom je rušili. Naštěstí se mu to podařilo včas. Těší nás, že se pár rychle zabydlel. Teď i my budeme s napětím sledovat, zda po Třeboradicích a Dukovanech budeme třetí, kdo se bude pyšnit sokolími čtyřčaty,“ doplňuje Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice.

Podle Václava Berana již samice sedí na vejcích v Teplárně Trmice, a bývalé výtopně v Proboštově. Nadějně dle jeho soudu vypadá i zahnízdění v elektrárnách Tušimice a Prunéřov. Je tomu tak i mimo severní Čechy. „U Elektrárny Mělník jsem byl naposledy, když byl pár v toku. Podle všeho by tedy již měla samice inkubovat. V areálu Energotransu v Třeboradicích, kde měl pár dvakrát za sebou čtyřčata, to vypadá, že i zde již samice sedí na vejcích. Stejně tak tomu asi bude i v případě jaderné elektrárny Temelín. U Dukovan tu máme ovšem malý problém, neboť budku obsadila, stejně jako před lety v Prunéřově, samice raroha velikého. Protože je daleko větší a silnější, zatím vždy na ni útočící sokoly přeprala,“ konstatuje ornitolog.

Jediné dvě neobsazené budky sokoly se tak opět nacházejí v elektrárnách Dětmarovice na severní Moravě a Poříčí ve východních Čechách. „Pro energetiky z Poříčí mám alespoň trochu potěšující zprávu. Jejich budku obsadily tradičně poštolky a co je zajímavé, jsou v ní hned tři najednou. Samozřejmě jeden ze samečků bude muset ustoupit. Poštolky ostatně hnízdí i v dalších elektrárenských budkách, tedy v těch, které si sokoli pro svou letošní snůšku nevybrali,“ uzavírá Václav Beran.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy