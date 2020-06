Tzv. zelená hranice se v sobotu 30. května od 14 hodin již potřetí promění z těžce prostupné bariéry na místa setkání sousedů, přátel a příbuzných, rozdělených již od března opatřeními vůči koronaviru. Občané zapojení do mezinárodní občanské iniciativy Soboty pro sousedství, která na Facebooku sdružuje již kolem 1 500 příznivců zejména z Česka, Německa, Rakouska a Polska, proto vytvořili na hraničních cestách, loukách, mostcích nebo malých hraničních přechodech 18 kontaktních míst, na nichž se mohou legálně setkat lidé z obou stran hranice.

„Naše setkání umožňují lidem osobní setkání, aniž by podstupovali drahé testování na nemoc Covid-19 nebo museli jít do čtrnáctidenní karantény, případně aniž by byli nuceni lhát českým policistům na hranicích o důvodech překročení hranice,“ říká jeden ze spoluorganizátorů, ústecký germanista Jan Kvapil, který však zároveň dodává: „Akce jsou současně i vzkazem politikům a vládám, aby hranice co nejrychleji otevřeli, protože jejich uzavření nemá žádné zdravotní opodstatnění, a naopak neúměrně zvyšuje riziko velkých hospodářských, kulturních i sociálních následků v pohraničních regionech.“

Přes vládami avizovaná brzká ulehčení, která by situaci měla částečně zmírnit, se však lidé ze Sobot pro sousedství hodlají scházet i nadále. Právě zelená hranice je totiž stále dle zákona nepřekročitelná.

Pro velkou část organizátorů a účastníků mají ovšem tato setkání i hlubší politickou dimenzi. Uvědomují si geopolitickou situaci v širokém kontextu a potřebu spolupráce v rámci celé Evropské unie. „Potřebujeme koordinaci a spolupráci napříč celou Evropou. V dnešním propojeném světě se prostě musíme domluvit a musíme být schopni postavit se k současným globálním výzvám společně, ať už je to pandemie nebo klimatická změna,“ uvedl Stephan Messner, jeden ze zakladatelů občanské iniciativy a spoluorganizátor setkání u Soví brány na Děčínsku. „Schengen je třeba nejen obnovit, ale reformovat pravidla tak, abychom do budoucna měli záruky, že již nedojde k živelnému a nekoordinovanému zavírání hranic, které škodí všem,” dodal.

Míst pro setkání přibývá, programy jsou čím dál pestřejší

Jedno z míst setkání se nachází čistě na česko-polské hranici nedaleko Náchoda, dalším místem je Trojzemí na Liberecku, v němž se stýkají hranice tří států – Česka, Německa a Polska. Nejvíce míst – celkem 16 – se nachází podél česko-saské a česko-bavorské hranice od Lužických hor přes Krušné hory až po Šumavu. Na všech místech setkání dosud vždy panovala příjemná a přátelská atmosféra a dle očekávání organizátorů a organizátorek tomu ani tentokrát nebude jinak. „Blíží se léto a tak se leitmotivem sobotní akce stane piknik a s ním spojené česko-německé kulinářské zážitky,” uvádí jedna z organizátorek setkání u Klínské brány v Krušných horách na Mostecku Lucie Bernhartová a dodává, že zde rovněž plánují pověsit cedulku na připomínku těchto sousedských setkání.

Účastníkům všech akcí je přirozeně připomínáno, aby dodržovali veškerá ochranná opatření předepsaná v jednotlivých zemích.

Soupis všech míst setkání:

PL - CZ: malý hraniční přechod mezi vsí Žďárky a Pstrążna (Stroužné) v tzv. Českém koutku na Náchodsku.

DE – CZ - PL: Trojzemí mezi městy Žitava, Hrádek nad Nisou a Bogatynia.

CZ - DE:

1. Vrcholek Hvozdu v Lužických horách.

2. Cesta u Jánských kamenů mezi Ojvínem (Oybin) a Krompachem v Lužických horách

3. Malý hraniční přechod mezi městečky Steinigtwolmsdorf a Lobendava ve Šluknovském výběžku.

4. Most přes řeku Křinici mezi Hinterhermsdorfem a Zadní Doubicí v Česko-saském Švýcarsku.

5. Paseka u Soví brány mezi Jílovým u Děčína a Rosenthalem v Labských pískovcích.

6. Klínská brána směrem na městečko Neuhausen v Krušných horách.

7. Společný střed obcí Vejprty a Bärenstein v Krušných horách.

8. U hraničního přechodu Jelení / Wildenthal u saského Johanngeorgenstadtu v Krušných horách.

9. Malý hraniční přechod mezi Bublavou a Klingenthalem v Krušných horách.

10. Louka vsí Adorf a Hranice v Ašském výběžku.

11. Česko – sasko - bavorské trojmezí mezi vsí Mittelhammer a Trojmezí v Ašském výběžku.

12. Malý hraniční přechod v městečku Hohenberg an der Eger směrem na Libou na Chebsku.

13. Malý hraniční přechod mezi Neualbenreuthem a Mýtinou na Chebsku.

14. Malý hraniční přechod mezi obcemi Chudenín a Neukirchen beim Heiligen Blut v Českém lese.

15. Hraniční přechod Höll - Lísková mezi městečky Waldmünchen a Klenčí pod Čerchovem v Českém lese.

16. Malý hraniční přechod mezi Novým Spálencem u České Kubice a vsí Klöpflesberg u Furthu im Wald na Všerubské vrchovině.

Jan Kvapil