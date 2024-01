Pracovníci chomutovských technických služeb zvládli ledovku, před kterou varovali meteorologové ve středu a ve čtvrtek 18. ledna, s velkým nasazením, ale bez komplikací.

Ledovku v Chomutově technické služby zvládly, pomohli i sami lidé. | Foto: Petra Lípová

„Díky včasnému varování jsme se mohli připravit, včas vypravit techniku do ulic a jistě přispělo i chování řidičů a chodců, kteří byli opatrní a v některých případech si i sami posypali komunikaci z nádob, které jsme na tyto případy umístili na problematická místa,“ uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

Letošní zima je oproti té loňské krutější a údržba komunikací četnější. Technické služby ve srovnání se stejným obdobím předchozí zimy spotřebovaly už více posypových materiálů i pohonných hmot. S ledovkou začaly bojovat ve středu po druhé hodině odpolední a stroje i pracovníci nepřetržitě udržovali sjízdné a schůdné komunikace i v dalších dvou dnech.

„Nasadili jsme patnáct mechanismů na posyp a pluhování komunikací. Díky včasnému zásahu jsme vše zvládli sice s velkým pracovním nasazením, ale bez vážnějších potíží,“ uvedl vedoucí provozovny místních komunikací Vladimír Hurník.

Všechno je pryč, totálně, zhrozil se podnikatel po požáru na Písečné v Chomutově

Na tyto extrémní výkyvy počasí se mohou technické služby připravit pouze částečně, a to právě včasným nasazením techniky do ulic. Pokud však nepřetržitě prší nebo padá mokrý sníh, který ihned na zemi umrzá, je údržba složitá. V takových případech musí být lidé velmi opatrní. „Měli jsme zkušenosti z minulé zimy, kdy nastala podobná situace. Tehdy jsme se do některých lokalit vůbec nedostali. Letos jsme tedy do oblastí v kopcích umístili nádoby s posypovými materiály, aby si lidé části úseků mohli v případě potřeby posypat sami, než k nim dopravíme naši techniku. To se osvědčilo, lidé posyp v mnoha případech využili a my jsme bedny ihned doplnili,” informoval vedoucí.

Petra Lípová

Technické služby města Chomutova