Absolventi si tak zajistili větší šanci na trhu práce, po jejich propuštění a v jejich následném životě. Ve školním roce 2019-20 se celkem vyučilo 25 žáků, z toho 9 z nich absolvovalo s vyznamenáním, což je nesporně úspěch. Svou další šanci dostává 8 truhlářů, 7 elektrikářů a 10 kuchařů. Není bez zajímavosti, že 3 absolventi se dostavili ke zkouškám již z civilu, po jejich propuštění z výkonu trestu. I toto číslo svědčí o jejich snaze získat cenný výuční lit.

Modré a červené desky ve stylu vysokoškolských diplomů předávalo vedení věznice, konkrétně její ředitel, vrchní rada plk. Alexander Vidlák a jeho první zástupce, rada plk. Miroslav Fous. Celou akci dokumentovala tisková mluvčí věznice Bronislava Vetešníková.

Třídní učitelé oborů kuchař, truhlář a elektrikář spolu s vedoucím ŠVS Liborem Řezníčkem následně popřáli absolventům do dalších let hodně štěstí a přání, aby získané dovednosti a znalost uplatnili co nejdříve na trhu práce, ale také i v pomocných provozech věznic.

Libor Řezníček - vedoucí ŠVS