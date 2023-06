V sobotu 10. června proběhl první ročník Svatošebestiánských slavností. Už v pátek se spustil šrumec. Postavit pódium, stany, natahat kabely, připravit stanoviště pro všechny řemeslníky, hry pro děti i historickou posilovnu. Poslední porada, aby každý z organizátorů znal své místo. A pak už jen popřát si dobré počasí, hodně návštěvníků a žádná zranění. Jako vždy technické zázemí zajistili místní dobrovolní hasiči.

První Svatošebestiánské slavnosti v Hoře Sv. Šebestiána | Foto: Petr Suchopárek

Ráno už na sedmou začali najíždět umělci a řemeslníci. V parku na náměstí to vypadalo jako na pravém historickém tržišti. Hemžilo se to kostýmy, košíky, dřevem, zavoněl včelí vosk svíčkaře, čerstvá hlína na keramiku i první medovina na kuráž. Jak světlo zářila čistota příze na krajky a paličkování. Poslední zatlučení kolíků do historické činky z klád a je to.

Už před desátou se začali trousit místní. Kdo nepřišel ven, alespoň z okna sledoval průvod. Z pódia se rozezněla první skladba. A kolem jedenácté už bylo potřeba odklánět auta na parkoviště, náměstí bylo plné.

U stánků a her, pod pódiem i ve venkovní hospodě se začaly tvořit hloučky, pak skupinky a fronty. Nálada byla dobrá, trochu sprchlo, aby se pročistil vzduch, ale než dohrála písnička, vylezlo zase sluníčko. Publikum pod pódiem čítalo několik řad. Sličné tanečnice i ztepilí šermíři předváděli svůj um. Dudy a bubny zněly celým náměstím, ladně se rozezněla i harfa. Kolem třetí opadl stres i ze všech pořadatelů… Tradice úspěšně založena.

Napoprvé nemůže klapnout všechno, drobné nehody se vloudí vždy. Ráno trochu zaspal elektrikář, ale nakonec všechny stánky a stanoviště, které potřebovaly, měly přípojku, než vše vypuklo. Palice na boj na kládě se zlomila už dopoledne, opravy byly důmyslné, opakované, ale odpoledne už to byl spíš boj s palcáty. I tak s nimi byla sranda, mladým bojovníkům to nijak nevadilo, hlavně že vydržel molitan na koncích a bylo čím do protivníka šťouchnout.

Prasklá historická bota byla obratem zašita, a tak módní faux pas novodobé tenisky a škorně se nekonalo. Rozlítané nákresy sochy posbírány do posledního papíru, i když plné kapek z drobné přepršky. Chybějící kolíčky vyřešila sekera, kousek palivového dřeva a šikovné ruce hasiče. Drobnosti… To aby za rok bylo co vylepšovat.

A jak se pozná, že akce byla úspěšná? Diváci si vytleskají přídavek, šermíři si už blokují termín na další ročník, nikomu se nechce z venkovní hospody zvedat moc rychle. Malí bojovníci usnou hned, jak si sednou po večeři na gauč.

A je to, tradice je založena. Teď začít plánovat vánoční Betlémské světlo a pak zas slavnosti, už 2. Svatošebestiánské, rok uteče jako voda. Těšíme se na další šebikovské akci na viděnou.

Petr Suchopárek