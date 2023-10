V pátek 13. října od 19 hodin proběhne v Chomutově kvalifikační kolo na Mistrovství republiky ve Slam poetry za Ústecký kraj. Pořadatelé akce Večery jinak spojili síly s Oblastním muzeem v Chomutově a vybrali pro takovou příležitost netradiční prostory ve sklepení kostela svaté Kateřiny.

Moderátor a mistr ČR ve slamu Filip Koryta | Foto: se svolením Oblastního muzea v Chomutově

„Slam poetry je velmi specifický žánr přednesu autorské poezie. Žádné kostýmy, ani rekvizity, vlastní texty. Nebo totální improvizace. Smích, dojetí i dekadence. A hlavně - body publika. Vy jako porota rozhodujete o vítězi," představuje formát večera moderátor a mistr ČR ve slamu Filip Koryta.

Kapacita prostoru je 120 míst, předprodej vstupenek probíhá v Oblastním muzeu v Chomutově, v budově radnice, a to v rámci otevírací doby muzea. Ta je v úterý, středu a pátek od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek od 9 do 18 hodin a v sobotu od 13 do 17 hodin. Cena je 200 korun.

Krajské kvalifikační kolo na Mistrovství republiky ve Slam Poetry proběhne ve sklepení kostela svaté Kateřiny v Chomutově.Zdroj: se svolením Oblastního muzea v Chomutově

Pro tuto speciální příležitost bude otevřen prostor mezi kostelem svaté Kateřiny a Café Rouge pro pohodlné občerstvení návštěvníků.

Renáta Klucová

Oblastní muzeum v Chomutově