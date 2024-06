Krušnohorský Poutník v Kovářské se stal centrem kreativního vzdělávání pro žáky základních a středních škol. Projekt KonzervaToč Kovářská, podpořený Fondem obnovy a Ministerstvem kultury ČR, vyvrcholil v pátek 21. června promítáním studentských videí. Žáci se během roku naučili základy natáčení, střihu a postprodukce, což jim umožnilo vytvořit hrané filmy, dokumenty a YouTube videa.

Studenti tvoří videa na YouTube pro KonzervaToč. | Foto: Petr Mikšíček

Od roku 2021 Petr Mikšíček a spolek DoKrajin rekonstruuje objekt bývalé rybičkárny Antona Kally v Kovářské v Krušných horách. Již v roce 2022 začaly do prostor Krušnohorského Poutníka, jak se dnes zařízení jmenuje, jezdil studenti základních a středních škol na kreativní pobyty. Minulý rok probíhal se čtyřmi regionálními školami projekt Oživme Kovářskou, který byl zakončen tvůrčím festivalem. V letošním školním roce realizovali obdobný projekt s názvem KonzervaToč Kovářská. Ten vyvrcholil v pátek 21. června od promítáním nových videí, které žáci se svými pedagogy během roku 2024 vytvořili.

Projekt byl podpořen finančními prostředky z Fondu obnovy a z Ministerstva kultury ČR. „Letos jsme se zaměřili čistě na video, žáci si zkusili natočit hraný film, dokumentární film, YouTube video a pár experimentálních videí s využitím zeleného pozadí, které máme v Poutníkovi k dispozici,“ uvedl vedoucí projektu Petr Mikšíček. „Samotné práci s žáky předcházela na podzim 2023 školení pedagogů ve všech formách videa. Naučili jsme se základy práce s natáčecí technikou, světly, zvukem a jak úspěšně organizovat školní kolektivy při procesu natáčení a postprodukce, aby to děti zvládly. Není to opravdu nic jednoduchého," doplňuje Jana Převrátilová ze ZŠ Krajková.

Také my máme talent! Zdravotně postižení předvedou své umění

Pedagogové trávili se svými dětmi spoustu času, aby výsledky stály za to. K dispozici jim bylo tvůrčí zázemí v Krušnohorském poutníkovi i lektoři, kteří se dětem věnovali. „Žákům nechybělo nadšení pro vytváření scének, bavily je i kostýmy a hraní samotné. Když ale došlo k postprodukci videí, tedy ke střihu a k spoustě dalším úpravám, naráželi jsme na obrovskou časovou náročnost celého tohoto úsilí. Od března 2024 jsme trávili při natáčení a střihu tak tři dny v týdnu. Bylo nutné žáky stále motivovat, aby svoji práci dokončili“, popisuje svoji zkušenost s natáčením Veronika Marková Vojtěchová, která měla na starosti kolektiv tvůrců ze ZŠ Kovářská jak v minulém, tak i v letošním roce.

Žáci byli na úvodním workshopu v lednu 2024 seznámeni i s novými metodami práce, například s vytvářením komentářů a videí pomocí umělé inteligence, s principy práce s klíčovacím pozadím. Práci se střihovým programem DaVinci Resolve vedl Petr Jakubes: „Děcka se učí vše velmi rychle a základy práce zvládly ihned. Já jsem jim radil, jak se vytváří titulky, jak barvit video, vylepšit zvuk a exportovat filmy.“

Sociální služby Chomutov uspořádaly odbornou konferenci. Přišlo na ni 200 lidí

Určitě vás zaujmou YouTube videa typu Deset nejkrásnějším míst v okolí Krajkové či Kovářské. Dívky ze ZŠ Březno zpracovaly videotutorial v technikách líčení. „Všechny tři školy se pustily do natáčení hraného filmu a dokumentu, což bylo to nejtěžší a trochu nás zdrtila náročnost celé přípravy, natáčení a postprodukce takových videí. Děti to ale nevzdaly a moc se těšíme na výsledek“, doplňuje Martina Fořtová, vedoucí týmu ze ZŠ Březno.

Videa můžete zhlédnout po premiéře festivalu KonzervaToč 2024 na YouTube. Prostory Krušnohorského Poutníka jsou otevřeny i dalším školám, které se mohou zapojit a učit své žáky základním formám videa, které je dnes pro prezentaci na sociálních sítích a YouTube základním komunikačním nástrojem.

Petr Mikšíček