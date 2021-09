Ve středu 8. září měla 6. A ze ZŠ Kadaňská v Chomutově zkrácené vyučování do 11.40 hodin. Poté jsme se naobědvali a v jednu hodinu na nás čekal autobus, který nás odvezl na Svahovou. Po příjezdu na nás čekala spousta stmelovacích aktivit, které nám připravila paní psycholožka Kateřina Klímová.

Seznamovací pobyt 6. A ZŠ Kadaňská se uskutečnil na Svahové. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Zavazovali jsme gordický uzel, to je aktivita, při které jsme měli zavřené oči. Nejprve jsme se vzájemně chytili pravou rukou, když se nám to povedlo, chytili jsme se i levou rukou. Potom jsme otevřeli oči a koukali, jaký se nám podařilo vytvořit spletenec. Úkolem bylo zavázaný uzel co nejvíce rozmotat. Byla zde velice důležitá spolupráce všech propletených rukou a také zamotaných hlaviček. Po dalších týmových hrách nás čekal táborák, na který jsme měli připravené PEPO. Jací bychom to byli táborníci, kdybychom PEPO potřebovali. Sirky nám sice rychle ubývaly, ale táborák pořád nehořel. Zbývalo posledních 6 sirek a bylo potřeba malinko upravit nasbírané dřevo na zátop. To se nám povedlo a na ohýnku jsme si upekli buřty k večeři.