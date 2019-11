„Vždy se snažíme skloubit tematické akce s danými možnostmi a okolnostmi. Nyní je říjen, svátek piva se nabízí. A jak je vidět na počtu stolovníků, trefili jsme se do vkusu,“ vysvětluje volbu bavorské tradice ředitelka Domova Lenka Raadová.

Pivečko jako před lety

Pro obyvatele kadaňského zařízení není Oktoberfest novinkou. Premiéru zde měli před dvěma lety. „Ano, dva roky zpátky, to to ale letí. Vloni jsme vynechali, a příští rok? Bylo by to fajn,“ ohlíží se významně jedna z návštěvnic na paní ředitelku. Ta zatím nechává otázku dalšího konání otevřenou. „Ještě jsou plné skleničky a už se plánuje další ročník,“ směje se šéfka a dodává, „uvidíme, je to ještě daleko.

Zdeněk Moravec,, MěSSS Kadaň, Domov pro seniory