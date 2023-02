V Mostě jsme jízdenku využili na cestu autobusem do Centralu, kde jsme posnídali v McDonaldu. Skoro hodinovou procházkou jsme se dostali do Sportovky, kde je Laser aréna. Zde jsme měli zamluvené čtyři patnáctiminutové hry po deseti hráčích. Hru jsme si moc užili a do Laser arény se určitě znovu vypravíme.

Jan Kužminski - třídní učitel 7.A, ZŠ Kadaňská Chomutov