Díky tomu se v hale ozývalo burácivé fandění, potlesk a zpěv. V každém koutě jsme mohli nasávat jiné emoce. Je fajn, že si žáci takovouto sportovní atmosféru mohli zažít. Naše Levhartice nad pražským týmem prohrály, nám to ale nevadilo, bojovaly totiž až do posledního zapískání. Naši náladu to rozhodně nezkazilo, podpořil nás v tom i levhartí maskot Danny.